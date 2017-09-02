Охтамаа: поражение от «Сочи» не ударит по уверенности «Ак Барса»

Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа прокомментировал поражение от КХ «Сочи» со счётом 0:5.

«Мы должны играть намного лучше, чем сегодня. В первом периоде получалось не всё, а потом мы пропустили и позволили сопернику забивать почти в каждом моменте. Мы дали им слишком много свободы, а сами не ответили должным образом.

Знал, что ХК «Сочи» потерпел крупное поражение в прошлом матче и что сегодня они будут биться изо всех сил. Не думаю, что это поражение ударит по нашей уверенности. Мы сделаем правильные выводы и будем готовиться к следующему матчу", — цитирует Охтамаа пресс-служба клуба.