Азеведу: «Ак Барс» был не готов к матчу и пропустил лёгкие шайбы

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал поражение команды в матче с ХК «Сочи» со счётом 0:5.

«Мы не забили при игре «5 на 3» — это был важный момент матча. Уступали сопернику в скорости, хуже двигали шайбу. Мы были не очень готовы к матчу. Это сказывалось на нашей игре: пропустили лёгкие шайбы, сами ничего не забили.

Усталость не должна быть оправданием, так как у всех команд непростое расписание. Никаких оправданий, мы должны были быть готовы. Может ли это поражение стать полезным? Лучше было бы обойтись без него», — цитирует Азеведу пресс-служба клуба.