Андриевский: Бобков — хороший вратарь, но ему нужно немножко разобраться в себе

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после поражения от «Металлурга» (2:4).



«Несмотря на поражение, я доволен, как ребята сегодня сражались, какая была самоотдача у них на льду, доволен содержанием игры. Да, мы наделали кучу индивидуальных ошибок, которые повлияли на исход сегодняшней встречи, но, ещё раз хочу повториться, именно содержанием игры я сегодня доволен.



Бобков не попал в заявку? Игорь хороший вратарь, но ему надо немножко разобраться в себе», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Адмирал» проиграл «Металлургу», закончив выезд с 6 поражениями в 7 играх