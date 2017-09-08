Жиру: я должен доказать, что я элитный центрфорвард

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру порассуждал на тему своей результативности. В прошлом сезоне на его счету 58 очков в 82 матчах — это худший результат с 2010 года.



«Можно продолжать говорить о последних двух сезонах, но это не сделает меня лучше. Конечно, меня это беспокоит. Я оставил это в прошлом. Считаю себя элитным центром. Очевидно, что я должен это доказать в новом сезоне. Есть много возможностей для совершенствования. Этим летом я много работал», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

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