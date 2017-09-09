Айкел: «Зимняя классика» — знаковое событие, рад, что приму в ней участие

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Нью-Йорк Рейнджерс», который пройдёт 1 января 2018 года, и вспомнил, как смотрел первый матч НХЛ на открытом воздухе, который состоялся в 2008 году между «Баффало» и «Питтсбург Пингвинз».



«Мы с отцом сидели на диване и смотрели игру. Помню, как Сид забил победный гол. Шёл снег. Ничего подобного раньше не видел. Мне кажется, популярность этих матчей увеличивается с каждым годом. Это знаковое событие для лиги. Рад, что смогу принять в нём участие», — приводятся слова Айкела на официальном сайте НХЛ.

Поминвилль: любой клуб счастлив принять «Зимнюю классику», это уже традиция