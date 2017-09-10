Санников: «Сибирь» не имела права играть плохо третий период

Нападающий «Сибири» Степан Санников прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая боевая игра. Где-то мы давили, где-то соперник. Во втором периоде мы очень много играли в меньшинстве, из-за этого провели не очень удачный отрезок. Мы бились на равных и где-то даже заслуживали победы. Мы начали допускать ошибки, которые переворачивают игру. Из-за этого соперник перехватил инициативу. У ребят есть самолюбие — видели, что проиграли второй период. Хотелось реабилитироваться, нас поддерживал полный стадион. Мы не имели права играть плохо третий период», — цитирует игрока клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.