«Адмирал» подписал контракт с Глазачёвым

«Адмирал» подписал контракт с форвардом Константином Глазачёвым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за «Спартак». Он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 (7+11) очков. В августе Глазачёв расторг контракт с красно-белыми по обоюдному согласию сторон

Ранее Глазачёв выступал в КХЛ за московское и минское «Динамо», «Югру», СКА, «Сибирь», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Барыс». За свою карьеру в КХЛ и суперлиге сыграл 623 матча, набрал 330 (149+181) очков.