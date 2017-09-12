Пачьоретти: Друен очень хорош. Любит возиться с шайбой, как и Радулов

Капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти высоко оценил способности нападающего Джонатана Друена, который в предстоящем сезоне должен занять место ушедшего в «Даллас Старз» Александра Радулова.



«У меня просто мурашки по коже начались, когда я на тренировке увидел технику Друена. Он был очень хорош. Считаю, что с точки зрения статистики и набранных очков он даже не прикоснулся к своему потенциалу. Кроме этого, он неплохо выглядит в большинстве, а это именно то, что необходимо нашей команде. Так что Друен – настоящий красавец, он очень любит играть с шайбой, возиться с ней, протаскивать. В этом плане он похож на Радулова, такой же динамичный игрок. Я провёл с ним рядом много времени и знаю, о чём он думает, так что я очень рад иметь такого партнёра по команде», — сказал Пачьоретти в интервью The Athletic.

Лебрюн: Сергачёва не обменяли на Дюшейна, но от Друена «Монреаль» не отказался