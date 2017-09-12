175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Радил: здорово испугался, получив сотрясение, играть смогу не раньше 17 сентября

12 сентября 2017, вторник. 12:25 Хоккей

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил рассказал о травме, полученной в матче с минским «Динамо», а также сообщил, что сможет играть не раньше 17 сентября.

«Я отдавал пас и не видел игрока команды-соперника – он подъехал со «слепой зоны» и совершил удар в голову. Не берусь говорить, что он сделал это специально, – скорее выполнял силовой приём и плечом угодил в голову, а я не мог увернуться, так как не видел его. В результате упал, после чего самостоятельно поднялся со льда – чувствовал себя в порядке, будто ничего не произошло. Однако позже этот удар дал о себе знать. В какой-то момент перед глазами всё поплыло, и я понял, что со мной что-то не так. Придя в раздевалку, сразу пошёл к доктору – к тому моменту мне уже было совсем плохо. Настолько, что из моей головы напрочь вылетели имена персонала, тренеров, партнёров по команде – не мог их вспомнить. Я тогда здорово испугался, но ориентировочно через час всё нормализовалось – стал чувствовать себя нормально, не считая головной боли, конечно. Меня сразу отправили в больницу на обследование, где диагностировали сотрясение головного мозга.

Пока у меня ещё немного болит голова, но в целом чувствую себя нормально. Первое время мне нельзя было ни читать, ни смотреть телевизор, да и телефон я практически не использовал – восстанавливался. Сейчас эти запреты сняты, но я не злоупотребляю. Буду с командой на выезде, приступлю к ледовым тренировкам, буду «вкатываться». Играть мне можно будет не раньше чем 17 сентября, но и тут всё будет зависеть от моего самочувствия и решения медицинского штаба команды. Очень хочу как можно скорее вернуться в состав и помогать «Спартаку» бороться за победу — уже соскучился по хоккею", — цитирует Радила пресс-служба клуба.

Епанчинцев: Радил получил сотрясение, не узнавал врачей и тренеров

Видео, где Радил получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
12 сентября 2017, вторник
12:26 Кто нанесёт СКА первое поражение в сезоне?
12:25 Радил: здорово испугался, получив сотрясение, играть смогу не раньше 17 сентября
12:20 С. Кронвалль: разбираешь матч и удивляешься: «Вот же угол, почему я не бросил?»
12:02 Гол Никиты Трямкина в матче с «Ак Барсом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
11:45 Защитник «Барыса» Липин и форвард «Витязя» Ворошило дисквалифицированы на 1 матч
11:41 Нападающий «Югры» Морин прошёл список отказов и переведён в ВХЛ
11:37 А. Галимов: за «Югрой» не слежу, у «Авангарда» своя игра, надо её показывать
11:24 Нападающий «Ческе-Будеёвице» Вацлав Недорост может вернуться в «Слован»
11:02 Ю. Александров: «Северсталь» делает шаг вперёд, это плюс и для клуба и для лиги
10:41 Воспитанники хоккейной школы посетили раздевалку «Югры»
10:38 Пачьоретти: Друен очень хорош. Любит возиться с шайбой, как и Радулов
10:25 Братья Седин: Ванкувер — наш дом, если мы выиграем кубок, то только с «Кэнакс»
10:22 Лебрюн: Сергачёва не обменяли на Дюшейна, но от Друена «Монреаль» не отказался
09:48 «Вегас» пригласил в тренировочный лагерь первого номера драфта КХЛ-2013 Осипова
09:31 «Сент-Луис» продлил контракт с защитником Линдбомом на один год
09:27 Нападающие Васильев и Лебедев заключили двусторонние контракты с «Куньлунем»
09:07 «Нефтехимик» может увеличить фонд оплаты труда
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:53 Ахметов: мы понимаем, что просто за хорошую игру «Ладе» никто очки не даст
00:47 Д. Ежов: удаления отняли у «Лады» много сил, это сказалось на игре
00:40 Е. Свечников: мне не на что жаловаться, «Детройт» — это лучший клуб
00:36 «Оттава» подписала пробный контракт с нападающим Вандевельде
00:28 Стасенко: домашнюю серию «Северстали» оценил бы на четыре
11 сентября 2017, понедельник
23:57 Гатиятулин: без голов невозможно выиграть, «Трактор» подвела реализация
23:41 Дуайер: рад победе перед болельщиками, выделю Энрота и Скилле
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:26 Гулявцев: нападение «Северстали» никак не может разродиться голами
23:12 С. Зубов: игроки «Сочи» должны бережно относиться к шансам для взятия ворот
23:01 Картаев: «Автомобилист» здорово добавил, вернуться в игру с 0:3 могут не многие
22:55 Волевая победа «Магнитки» — в фотообзоре «Динамо» Москва — «Металлург»
22:52 Новотны: удаления на четыре минуты не заслужил, у Плотникова даже крови не было
22:47 Михнов: отыграть три шайбы непросто. Получается, наверное, один раз из двадцати
22:43 Итоги игрового дня ВХЛ
22:32 Эллисон: Восток очень силён в этом году, «Магнитке» нужно продолжать побеждать
22:30 Пивцакин: хоккей склоняется к «бей-беги», но «Магнитка» старается держать шайбу
22:29 Кудашов: говорят, звено Красковского — будущее, оттого у них мозги чуть съехали
22:25 Д. Вишневский: у «Динамо» не сработало большинство, объяснений этому у меня нет
22:23 Прохоркин: обыграть СКА — у всех в почёте, с Гусевым нашли общий язык
22:22 Крикунов: «Автомобилист» наигрывает канадскую тройку для себя, а не для ОИ-2018
22:22 Знарок: на эмоциях сказал, что к СКА надо соперникам относиться проще
22:18 Аболс: за что меня удалили? Вопрос к судье, ничего обидного или матом не сказал
22:16 В. Воробьёв: «Металлург» показал, как надо играть до конца, а мы не дотерпели
22:09 Калинин: ходили на квест с Гавриковым и Шестёркиным, было жутковато
22:06 И. Воробьёв: Осала сказал «просыпайся, судья», а ему дали 10 минут
22:04 Зубарев: не играл пять месяцев из-за травмы, с «Ладой» сыграл ниже среднего
Все новости RSS
Партнерский контент