Радил: здорово испугался, получив сотрясение, играть смогу не раньше 17 сентября

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил рассказал о травме, полученной в матче с минским «Динамо», а также сообщил, что сможет играть не раньше 17 сентября.

«Я отдавал пас и не видел игрока команды-соперника – он подъехал со «слепой зоны» и совершил удар в голову. Не берусь говорить, что он сделал это специально, – скорее выполнял силовой приём и плечом угодил в голову, а я не мог увернуться, так как не видел его. В результате упал, после чего самостоятельно поднялся со льда – чувствовал себя в порядке, будто ничего не произошло. Однако позже этот удар дал о себе знать. В какой-то момент перед глазами всё поплыло, и я понял, что со мной что-то не так. Придя в раздевалку, сразу пошёл к доктору – к тому моменту мне уже было совсем плохо. Настолько, что из моей головы напрочь вылетели имена персонала, тренеров, партнёров по команде – не мог их вспомнить. Я тогда здорово испугался, но ориентировочно через час всё нормализовалось – стал чувствовать себя нормально, не считая головной боли, конечно. Меня сразу отправили в больницу на обследование, где диагностировали сотрясение головного мозга.

Пока у меня ещё немного болит голова, но в целом чувствую себя нормально. Первое время мне нельзя было ни читать, ни смотреть телевизор, да и телефон я практически не использовал – восстанавливался. Сейчас эти запреты сняты, но я не злоупотребляю. Буду с командой на выезде, приступлю к ледовым тренировкам, буду «вкатываться». Играть мне можно будет не раньше чем 17 сентября, но и тут всё будет зависеть от моего самочувствия и решения медицинского штаба команды. Очень хочу как можно скорее вернуться в состав и помогать «Спартаку» бороться за победу — уже соскучился по хоккею", — цитирует Радила пресс-служба клуба.

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Видео, где Радил получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.