Защитник «Ак Барса» Охтамаа получил травму и не сыграет со «Спартаком»

Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа получил травму и не примет участие в матче со «Спартаком». Об этом сообщил главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.

«Почему Охтамаа не тренировался? Получил травму, поэтому играть не будет», — приводятся слова Билялетдинова на официальном сайте клуба.

29-летний защитник в текущем сезоне провёл семь матчей, проводил в среднем 18 минут 59 секунд за игру и не отметился результативными действиями.

Матч «Ак Барс» — «Спартак» начнётся в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.