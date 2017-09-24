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Пашков: «Магнитка» в пике, смотреть хоккей «Трактора» тяжеловато

24 сентября 2017, воскресенье. 08:56 Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал последние события в регулярном чемпионате КХЛ.

«СКА выиграл первый месяц турнира за явным преимуществом. Почти все специалисты и предсказывали, что ЦСКА с его нынешней кадровой политикой не сможет составить СКА конкуренцию. Похоже, что в этом сезоне армейской гонки мы не увидим — отрыв между командами уже 16 очков, а ЦСКА даже не в пятёрке лидеров. Победная серия СКА не затянется. При нынешнем календаре ни один клуб не избежит спада, жду его даже от СКА. Правда, в отличие от конкурентов это будет скорее не яма, а ямка.

Восточная конференция более ровная, чем Западная, где есть СКА и все остальные. Выделю сихроннный кризис на Южном Урале, где «Магнитка» с «Трактором» потерпели по четыре поражения подряд. Это очень неприятный сюрприз. Замена трём ушедшим защитникам «Магнитки» оказалась не равноценной, да и ситуация с дисквалификацией Зарипова больно ударила по имиджу клуба. И всё равно клуб пошел вниз уж слишком резко. Это пике. Я задал бы вопросы не главному тренеру Илье Воробьёву, а руководителю. Геннадий Величкин должен был сделать всё возможное, чтобы перестройка клуба не осуществлялась бы в таких жёстких условиях. С этим составом «Магнитка» обязана как минимум выходить в плей-офф, и Воробьёв-младший с этой задачей справится. Если конечно, руководство ему поможет. Не помешало бы молодому тренеру позвонить отцу, Петру Ильичу, и посоветоваться.

В Челябинске кризис скорее идейный. Игра от обороны, ставка на закрытый, скучноватый хоккей в этом городе никогда не работала. Откровенно говоря, в последнее время тяжеловато смотреть хоккей из Челябинска. Да и по составу «Трактор» не воспринимаю как безусловно кубковый клуб на Востоке. Не удивлюсь, если в «Тракторе» первым в этом сезоне КХЛ последуют кадровые изменения. То, что из клуба уже убрали второго тренера Ячменёва, — пробный шар. И сигнал тренеру главному. Думаю, что «Магнитка» уже в ближайших матчах домашней серии начнет подъём», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Пашков: СКА может выиграть и 20 матчей подряд, у команды попутный ветер
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
24 сентября 2017, воскресенье
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