Умарк вернулся в состав «Салавата Юлаева» в матче с «Югрой»

«Салават Юлаев» и «Югра» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Уфе. Начало встречи — в 17:00 мск. В состав уфимской команды вернулся Линус Умарк, который пропустил один матч из-за болезни.

«Салават Юлаев»

Скривенс (Кареев);

Панин — Куляш, Лисин — Бодров — Макаров;

Арзамасцев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Логинов — Гареев, Фёдоров — Кокарев — Лазарев;

Петрищев, Солодухин — Коротков — Майоров, Скориков.



«Югра»

Проскуряков (Фокин);

Штайнох — Витасек, Королёв — Курьянов — Савинайнен;

Шулаков — Погоришный, Анкудинов — Майоров — Купцов;

Лекомцев — Перетягин, Панов — Макаров — Скачков;

Меляков, Пестушко — Шипов — Варфоломеев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.