Умарк вернулся в состав «Салавата Юлаева» в матче с «Югрой»

«Салават Юлаев» и «Югра» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Уфе. Начало встречи — в 17:00 мск. В состав уфимской команды вернулся Линус Умарк, который пропустил один матч из-за болезни.
«Салават Юлаев»
Скривенс (Кареев);
Панин — Куляш, Лисин — Бодров — Макаров;
Арзамасцев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Логинов — Гареев, Фёдоров — Кокарев — Лазарев;
Петрищев, Солодухин — Коротков — Майоров, Скориков.
«Югра»
Проскуряков (Фокин);
Штайнох — Витасек, Королёв — Курьянов — Савинайнен;
Шулаков — Погоришный, Анкудинов — Майоров — Купцов;
Лекомцев — Перетягин, Панов — Макаров — Скачков;
Меляков, Пестушко — Шипов — Варфоломеев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Умарк: у меня была боль в горле и желудке, надеюсь, смогу сыграть с «Югрой»