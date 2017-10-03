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Дюшейн: стрельба в Лас-Вегасе должна стать звоночком, так не может продолжаться

3 октября 2017, вторник. 13:54 Хоккей

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн рассказал, что во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе на сцене выступал его знакомый, а также рассказал о своём отношении к контролю за оружием.

«Это было ужасно. У меня есть политическая позиция по вопросу контроля оружия. Не собираюсь попадаться в ловушку, пускаясь в рассуждения на эту тему, но у меня много друзей среди музыкантов, и на том концерте в это время выступал мой знакомый Джейк Оуэн. Утром я написал ему, просто пожелал всего доброго.

Страшно, что там с лёгкостью мог быть любой из нас. Это должно стать звоночком, так не может продолжаться. Это должно стать тревожным сигналом для всей страны. Конечно, я сам канадец и не хочу много говорить о политике другой страны, но в то же время так не может продолжаться», — цитирует Дюшейна The Denver Post.

В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки. По последним данным, жертвами стали 59 человек, ещё 527 пострадали.

Сайт «Вегас Голден Найтс» сообщил, что все игроки клуба в безопасности
Источник: The Denver Post Сообщить об ошибке
Теги
Мэтт Дюшейн
Новости. Хоккей
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