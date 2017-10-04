Форвард Джек Айкел подписал новый контракт с «Баффало» на $ 80 млн

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании нового контракта с нападающим Джеком Айкелем, сообщается на официальном сайте НХЛ. Соглашение рассчитано на 8 лет, за которые 20-летний хоккеист получит $ 80 млн.

Айкел был выбран «Баффало» под общим вторым номером на драфте 2015 года. В прошедшем сезоне, начало которого Джек пропустил из-за травмы, он провёл 61 игру, набрав 57 (24+33) очков. «Сэйбрз» в сезоне-2016/17 заняли 15-е место в Восточной конференции и не пробились в плей-офф.

В составе сборной США Айкел завоевал бронзовую награду на чемпионате мира 2015 года в Чехии.