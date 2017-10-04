Знарок: СКА на каждую игру выходит, как на последний бой, очень тяжело

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал разгром «Салавата Юлаева» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы повторили рекорд КХЛ по числу побед подряд.

СКА повторил рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд

«Хорошие два периода, хорошее начало, в третьем немного сбавили обороты. Доволен игрой, особенно в первых периодах. Мне вообще все голы понравились. Было здорово разыграно. Это первая игра, где я получил удовольствие от игры.



Интересно ли СКА играть в этой лиге? Что вы имеете в виду? Мы на каждую игру выходим, как на последний бой. Нам очень тяжело играть. На нас все настраиваются вдвойне и втройне. И команду настроить очень тяжело», – сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

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Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.