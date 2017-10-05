Симмондс набрал своё 400-е очко в НХЛ и оформил второй хет-трик в карьере

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3) забросил три шайбы. Автор хет-трика был признан первой звездой матча.

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Это второй хет-трик 29-летнего канадского хоккеиста за карьеру в регулярных чемпионатах в Национальной хоккейной лиге. Второй гол стал 400-м очком Симмондса в лиге.



Кроме того, Симмондс стал первым игроком в истории «Флайерз», забросившим три шайбы в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хет-трик Симмондса помог «Филадельфии» победить «Сан-Хосе»

Видео юбилейного набранного очка Симмондса доступно на официальном сайте НХЛ.