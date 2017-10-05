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Симмондс: сегодня получилось хорошее шоу

5 октября 2017, четверг. 12:28 Хоккей

Форвард «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» (5:3) и успешную игру в большинстве — три гола. Симмондс стал автором хет-трика в этом матче. Впервые игрок «Флайерз» забил три гола в стартовом матче сезона.

«Мы начали работать над игрой в большинстве только ближе к концу тренировочного лагеря. Думаю, мы сфокусировались на том, чтобы было всё в порядке с движением и с игрой в формате «5 на 5». Мы продолжим работать над игрой в большинстве, сегодня получилось хорошее шоу», — цитирует Симмондса официальный сайт НХЛ.

Симмондс набрал своё 400-е очко в НХЛ и оформил второй хет-трик в карьере
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Филадельфия Флайерз
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