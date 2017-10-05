Дебур: не собираюсь возлагать на Лабанка ответственность за два удаления из трёх

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур оценил игру форварда Кевина Лабанка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:5). Хоккеист оформил дубль, но соперник после реализовал все три его удаления в матче.

«Лабанк хорошо двигался. Три штрафа — скорее следствие возбуждения. Это первый матч, и он очень старался. Я не собираюсь возлагать на него ответственность за два удаления из трёх. Он извлечёт урок из своих ошибок. Большую часть матча он был нашим лучшим игроком», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.