Салливан: «Питтсбург» не играет правильно, ответственность ложится на меня

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (1:10). Действующий обладатель кубка Стэнли стартовал в сезоне с двух поражений, а также впервые с 1996 года «Питтсбург» пропустил 10 шайб в одном матче. Единственный гол в составе «пингвинов» забил Фил Кессел.



«Это тревожно. Когда так проигрываешь, это всегда вызывает беспокойство. Меня не волнует, на каком этапе сейчас сезон. Нам предстоит заняться самоанализом. Прямо сейчас мы не играем правильно. Предстоит пройти долгий путь, и всё это начинается с головы. Я знаю, что мы можем быть лучше. И мы будем лучше. Ответственность ложится на меня», – отметил тренер.

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