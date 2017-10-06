Летанг: вратари «Питтсбурга» этого не заслужили, жалко их

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал разгромное поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (1:10). Действующий обладатель кубка Стэнли стартовал в сезоне с двух поражений, а также впервые с 1996 года «Питтсбург» пропустил 10 шайб в одном матче. Единственный гол в составе «пингвинов» забил Фил Кессел.



«Я не знаю, что сказать. Мне очень жалко обоих наших вратарей. Они этого не заслужили. Эти два парня всегда очень стараются. Конечно, это был не лучший вариант для Антти дебютировать в новой команде. Теперь у нас перед ним должок. Мы знаем, что должны быть намного лучше», – сказал игрок.

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