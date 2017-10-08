Дюпина: японки по сравнению с предыдущей Олимпиадой значительно прибавили

Форвард женской национальной сборной России Евгения Дюпина подвела итог матча с японками (4:1).

«Сегодня мы выполнили установку тренера. В начале где-то что-то не получалось, потом исправились, забили нужные голы и всё сложилось. Что касается физических кондиций: все девчонки проходили предсезонку в своих клубах, много работали. Думаю, что сейчас все находятся в хорошем функциональном состоянии.



Японки по сравнению с предыдущей Олимпиадой значительно прибавили и в движении, и во всех остальных компонентах, играть с ними было непросто», — цитирует Дюпину официальный сайт ФХР.