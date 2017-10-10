Беднар: не согласен со словами Форсберга, Дюшейн ведёт себя как профессионал

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал слова легендарного нападающего клуба, двукратного обладателя Кубка Стэнли Петера Форсберга, который посоветовал руководству «лавин» посадить Мэтта Дюшейна в запас и обменять его.



«Я не согласен с этими словами. Тяжело комментировать ситуацию в команде, не находясь внутри. Ребята играют вместе уже давно, мы стремимся к победе в каждом матче, и он играет здесь важную роль. Дюшейн — ведущий игрок команды, один из наших лучших форвардов в матче с „Дэвилз“. Я доволен тем, как Дюшйен справляется с ситуацией. Он хочет играть, и его тройка выглядит хорошо.



Думаю, что команда не смогла достойно провести вторую половину сезона. Ходили самые разные слухи. Так всегда бывает с теми, кто занимает последнее место. Некоторые из слухов оказались очень живучими. Но мы думаем только о том, как нам надо играть в хоккей. И Мэтт отлично держится в этом плане. У него отличный настрой, он играет результативно и ведёт себя как настоящий профессионал. У меня нет к нему претензий в этом плане», — приводятся слова Беднара на официальном сайте НХЛ.

П. Форсберг: «Колорадо» должен посадить Дюшейна в запас и обменять его