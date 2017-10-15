Тротц: не понравилась игра тройки Кузнецова. Звено Жиру просто съело их

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:8).

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», забросив восемь шайб

«Мы играли максимально глупо и заслужили каждую унцию этой катастрофы. Мне очень не понравилось, как сыграла тройка Кузнецова. Звено Жиру просто съело их, оно пировало на льду. Конечно, это очень тяжёлое поражение», — приводит слова Тротца Washington Post.

Евгений Кузнецов выходил на лёд в сочетании с Александром Овечкиным и Якубом Враной, суммарно это звено заработало «-9» по показателю полезности.



«Вашингтон» впервые с января 2006 года пропустил в свои ворота восемь шайб.

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