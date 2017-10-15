Никита Кучеров продлил голевую серию со старта сезона до пяти матчей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче с «Сент-Луис Блюз», доведя свою голевую серию со старта сезона до пяти матчей.

«Тампа» победила «Сент-Луис», Кучеров и Тарасенко забросили по шайбе

Во втором периоде Кучеров получил передачу от Стивена Стэмкоса, вышел один на один с вратарём и послал шайбу в сетку ворот с неудобной руки. Этот гол стал для него пятым в стартовавшем регулярном чемпионате. Он также забивал в двух матчах с «Флоридой Пантерз», в играх с «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».

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Видео гола Кучерова можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.