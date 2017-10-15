Федосов: на данный момент Чудинов – игрок СКА, давайте дождёмся информации

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ак Барсом», а также прокомментировал новость о переходе защитника Максима Чудинова в «Авангард».

Вестерлунд прервёт победную серию Ялонена. Прогнозы на игровой день КХЛ «Йокерит» не дотянет до рекорда СКА, «Ак Барс» проиграет в Санкт-Петербурге.

«В боевом хорошем настроении команда подходит к матчу с серьёзным соперником. Настраиваемся, как на лидера чемпионата. Билялетдинов настраивать не будет на нас, они и так настраиваются на бой. Соперник играет от обороны, защита очень вязкая, как будем её проходить, зависит от наших нападающих. Нельзя терять шайбу, чтобы не допускать контратак. По плану сегодня Шестёркин сыграет в воротах.

На данный момент Чудинов – игрок СКА, давайте дождёмся информации от клуба», — передаёт слова Федосова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Ак Барс» состоится 15 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск.

Защитник СКА Максим Чудинов перешёл в «Авангард»

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