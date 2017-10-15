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Федосов: на данный момент Чудинов – игрок СКА, давайте дождёмся информации

15 октября 2017, воскресенье. 11:07 Хоккей

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ак Барсом», а также прокомментировал новость о переходе защитника Максима Чудинова в «Авангард».

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«В боевом хорошем настроении команда подходит к матчу с серьёзным соперником. Настраиваемся, как на лидера чемпионата. Билялетдинов настраивать не будет на нас, они и так настраиваются на бой. Соперник играет от обороны, защита очень вязкая, как будем её проходить, зависит от наших нападающих. Нельзя терять шайбу, чтобы не допускать контратак. По плану сегодня Шестёркин сыграет в воротах.
На данный момент Чудинов – игрок СКА, давайте дождёмся информации от клуба», — передаёт слова Федосова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Ак Барс» состоится 15 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск.

Защитник СКА Максим Чудинов перешёл в «Авангард»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК СКА Максим Чудинов
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
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