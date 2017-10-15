«Йокерит» — «Салават»: Михаил Юньков проводит свой 650-й матч в чемпионатах РФ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Салават Юлаев» — юбилейный для форварда уфимцев Михаила Юнькова. Он проводит свой 650-й матч в чемпионатах России. Идёт второй период матча, счёт не открыт — 0:0.

Юньков забил за «Салават Юлаев» в первом же матче

Юньков в нынешнем чемпионате сыграл два матча за ХК «Сочи», в котором находился на просмотровом контракте. В прошлом регулярном чемпионате Юньков принял участие в 50 играх за «Авангард», отметившись 7 (3+4) очками при показателе полезности «+4». Всего в КХЛ он провёл 469 матчей и набрал 129 (47+82) очков, из них в розыгрышах Кубка Гагарина 68 игр и 22 (8+14) очка. Юньков является двукратным обладателем кубка Гагарина — в составе «Ак Барса» (2009) и магнитогорского «Металлурга» (2014).

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».