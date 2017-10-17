Никита Кучеров продлил голевую серию со старта сезона до шести матчей

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Детройт Ред Уингз», доведя свою голевую серию со старта сезона до шести матчей.



Форвард отличился в середине первого периода, ассистентами выступили Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Благодаря этому взятию ворот гости из «Тампы» повели в счёте — 2:0.

Видео с заброшенной Кучеровым шайбой можно посмотреть в официальном "твиттере" «Тампа-Бэй».