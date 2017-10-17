Топ-10 лучших голов недели в НХЛ, забитых российскими хоккеистами

Национальная хоккейная лига представила топ-10 лучших голов недели, забитых российскими хоккеистами.
Рейтинг выглядит следующим образом:
10. Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс»)
9. Александр Овечкин («Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз»)
8. Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс» — «Бостон Брюинз»)
7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз»)
6. Наиль Якупов («Колорадо Эвеланш» — «Бостон»)
5. Владимир Тарасенко (буллит) («Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис Блюз»)
4. Никита Кучеров («Тампа» — «Сент-Луис»)
3. Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»)
2. Владимир Тарасенко («Айлендерс» — «Сент-Луис»)
1. Никита Кучеров («Тампа» — «Вашингтон»).
Также видео доступно на официальном канале НХЛ в YouTube.