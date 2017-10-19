Тарасенко признан третьей звездой встречи «Сент-Луиса» и «Чикаго»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2). Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, закончив встречу с коэффициентом полезности «+4». На счету Тарасенко в текущем сезоне 8 (5+3) очков.



Первой звездой противостояния стал оформивший хет-трик Джейден Шварц, вторым лучшим игроком стал вратарь «блюзменов» Джейк Аллен, отразивший 22 броска по своим воротам.

Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» выиграть у «Чикаго»