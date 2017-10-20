Ринне, повторивший рекорд НХЛ по шат-аутам для финнов, похвалил партнёров

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:0). Он сыграл на ноль при 28 сейвах и был признан первой звездой матча. Благодаря этому матчу он повторил рекорд лиги для финских вратарей, установленный Мииккой Кипрусоффом (44 сухих матча).

«Каждый раз, когда вратарь играет на ноль, это комплимент партнёрам по команде. В сегодняшнем матче в подавляющем большинстве эпизодов я видел шайбу. Ребята много меня выручали. В начале матча у соперника было много хороших моментов», — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.