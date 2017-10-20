Глухов — о 3-х поражениях «Ак Барса» на выезде: стараемся не обращать внимание

Форвард «Ак Барса» Михаил Глухов высказался о текущем положении дел в команде.

«Амур» приблизит Зубова к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ «Сибирь» снова проиграет, а скандал в «Автомобилисте» помешает команде Крикунова.

«Три поражения на выезде? Стараемся на это внимание не обращать. Была тяжёлая поездка, надо восстановиться и постараться с этим что-то дальше сделать.



Команда возглавляет Восточную конференцию? Не обращаем внимания. Стараемся каждый матч играть на победу. Тяжело, конечно, было, хотелось побольше матчей выиграть. Домашняя серия будет лучше, я думаю.



Моё сочетание с Иржи Секачем и Антоном Ландером? Игры всё покажут, посмотрим. Надо ещё работать», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».