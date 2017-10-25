«Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Лос-Анджелес» по буллитам переиграл «Оттаву»

«Ванкувер Кэнакс» минимально обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу в этой встрече забросил форвард «Кэнакс» Джейк Виртанен (51-я минута). Российский нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 11 минут 57 секунд. Голкипер Андерс Нильссон отразил все 29 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.

В ещё одном матче «Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов вырвал победу у «Оттавы Сенаторз» — 3:2. Решающий буллит исполнил Майкл Каммальери.