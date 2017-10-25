По 6 голов «Анахайма» «Флайерз» Проворова и «Канадиенс» — 1-й случай с 2006 года

«Анахайм Дакс» на выезде крупно переиграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:2. В предыдущем матче «утки» также забили шесть голов — «Монреаль Канадиенс». Забить по шесть голов в двух матчах кряду калифорнийской команде удалось впервые с начала апреля 2006 года. При этом в лазарете «Анахайма» в настоящее время несколько ключевых игроков.

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В матче «Филадельфия» — «Анахайм» российский защитник Иван Проворов провёл на льду 21 минуту и 36 секунд, очков не набрал и заработал показатель полезности «-1».