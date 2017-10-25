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Пашков: регулярные победы сборной оправдали бы отсутствие конкуренции в КХЛ

25 октября 2017, среда. 17:30 Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал слова министра спорта РФ Павла Колобкова о недостаточной конкуренции в КХЛ.

Министр спорта — об отсутствии конкуренции в КХЛ: это убивает интерес к хоккею

«Я думаю, что конкуренция, безусловно, будет способствовать зрительскому интересу. Но в плане роста мастерства это всего лишь один из факторов. Мастерство складывается из нескольких составляющих, и, прежде всего, из правильно составленного тренировочного процесса. А это, к сожалению, сейчас несколько размыто. Считаю, что думая о зрительском интересе, нужно обратить внимание на содержание работы в хоккейных командах. Нужны изменения. На это можно было бы закрыть глаза, если бы сборная безостановочно побеждала на чемпионатах мира, как это было во времена СССР. Тогда руководители спорта пошли на то, чтобы иметь такую команду, которая имела значительное преимущество над другими. Но это оправдывалось успехами сборной на международной арене. А сейчас они эпизодические. Над этим вопросом нужно работать многим организациям.

Зрительский интерес важен, но складывается не только из работы пиар-менеджеров, администрации клуба и рекламщиков. Главным образом он формируется из интереса к содержанию игры. Мастерство игроков накапливается годами из тренировочного процесса. А вот с этим в нашей лиге не всё в порядке. Вся работа нуждается в корректировке. Над количеством команд тоже надо подумать. Хоккей – это любимый вид спорта в нашей стране. Многие регионы стремятся его развивать, поэтому к этому вопросу надо подходить осторожно. История с Новокузнецком многим не очень понравилась, поэтому нужно избегать таких случаев», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Пашков
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
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