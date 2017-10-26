Бобровский — о разгроме «Баффало»: было здорово забить 2-3 гола подряд

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от разгромной победы над «Баффало Сэйбрз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джекетс» в третий раз в истории клуба победили в 6 стартовых матчах чемпионата НХЛ из 9. Ранее подобное происходило с «Коламбусом» в сезонах-2009/10 и 2010/11.

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«Было здорово забить два или три гола подряд для того, чтобы всё уладить», — передаёт слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Российский вратарь в этом матче отразил 34 броска из 35 и был признан первой звездой.