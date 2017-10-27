Тройка «Тампы» Кучеров – Наместников – Стэмкос набрала 51 очко за 11 игр

По итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» тройка нападения «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров – Владислав Наместников – Стивен Стэмкос первой в сезоне добралась до отметки в 50 очко за сезон. Всего на счету форвардов в общей сложности 51 очко за 11 игр. На счету Кучерова уже 19 (12+7) очков, у Наместникова – 11 (4+7), у Стэмкоса – 21 (4+17).

Эпизод со взятием ворот в исполнении Стэмкоса после передач Кучерова и Сергачёва можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».