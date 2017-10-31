10 лучших моментов игры россиян в НХЛ на прошедшей неделе

НХЛ опубликовала 10 лучших моментов россиян на прошедшей неделе регулярного чемпионата.

10 и 5. Голы Павла Бучневича в матче с «Аризоной Койотс».

9. Гол Ивана Проворова в игре с «Оттавой Сенаторз».

8. Гол Никиты Кучерова в ворота «Детройт Ред Уингз».

7 и 2. Дубль Евгения Кузнецова в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

6. Гол Евгения Малкина в игре с «Миннесотой Уайлд».

4 и 3. Голы Евгения Дадонова в матче с «Анахайм Дакс».

1. Гол Александра Радулова в игре с «Эдмонтон Ойлерз».

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.