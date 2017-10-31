10 лучших моментов игры россиян в НХЛ на прошедшей неделе

НХЛ опубликовала 10 лучших моментов россиян на прошедшей неделе регулярного чемпионата.
10 и 5. Голы Павла Бучневича в матче с «Аризоной Койотс».
9. Гол Ивана Проворова в игре с «Оттавой Сенаторз».
8. Гол Никиты Кучерова в ворота «Детройт Ред Уингз».
7 и 2. Дубль Евгения Кузнецова в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
6. Гол Евгения Малкина в игре с «Миннесотой Уайлд».
4 и 3. Голы Евгения Дадонова в матче с «Анахайм Дакс».
1. Гол Александра Радулова в игре с «Эдмонтон Ойлерз».
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Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.
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