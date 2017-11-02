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«Чикаго» всухую обыграл «Филадельфию», в активе Анисимова — гол и ассист

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Артём Анисимов (29-я минута), Джонатан Тэйвз (30) и Алекс Дебринкэт (59). Отметим, что российский нападающий забивает в третьем матчем кряду, кроме того, Анисимов отметился результативной передачей.

Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд отразил все 35 бросков по своим воротам. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 29 минут 10 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 0 0:0, 2:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Анисимов (Франсон, Кейн) – 28:58 (5x4), 2:0 – Тэйвз – 29:18 (5x5), 3:0 – Дебринкэт (Хейден, Анисимов) – 58:11 (en)

Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальной странице «Чикаго» в «Твиттере».

Анисимов продлил свою результативную серию до трёх матчей «Чикаго»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов Иван Проворов
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