«Чикаго» всухую обыграл «Филадельфию», в активе Анисимова — гол и ассист

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Артём Анисимов (29-я минута), Джонатан Тэйвз (30) и Алекс Дебринкэт (59). Отметим, что российский нападающий забивает в третьем матчем кряду, кроме того, Анисимов отметился результативной передачей.

Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд отразил все 35 бросков по своим воротам. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 29 минут 10 секунд.

Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальной странице «Чикаго» в «Твиттере».