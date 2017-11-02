Проворов улучшил личный рекорд, получив почти 30 минут игрового времени

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов в выездном матче с «Чикаго Блэкхоукс» провёл на льду 29 минут и 51 секунду игрового времени, что стало новым личным рекордом россиянина. До этого Проворов отыграл 28.07 в предыдущем матче с «Аризоной Койотс».

По количеству общего игрового времени 20-летний Проворов идёт на седьмом месте в лиге (318.31 в 13 матчах). Рекорд нынешнего регулярного чемпионата по времени, проведённом на льду за матч, принадлежит защитнику «Нэшвилла» Маттиасу Экхольму (31 минута и 19 секунд в матче с тем же «Чикаго»).