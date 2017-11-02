Кроуфорд — о серии поражений «Чикаго»: играли хорошо, просто не выигрывали

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд высказался о победе над «Филадельфией Флайерз» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча. В 13 матчах сезона на счету «Чикаго» шесть побед. В этом матче российский форвард Артём Анисимов поучаствовал в двух голах команды из трёх — на его счету 2 (1+1) очка.

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«Нам потребовалось много усилий. Мы и раньше играли хорошо, просто не выигрывали. Это победа очень важна, и мы снова на правильном пути. Мой сухой матч? Это хорошо, но куда важнее побеждать. мы играли хорошо, но у нас было несколько тяжёлых поражений. Рады прервать серию», — цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.