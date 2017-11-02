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Анисимов — о голе «Чикаго» в большинстве: что-то упало с наших плеч

Хоккей

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов высказался о победе над «Филадельфией Флайерз» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина победный гол — он отличился в большинстве. Также на счету Анисимова голевая передача. Команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча. В 13 матчах сезона на счету «Чикаго» шесть побед.

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«Это большое облегчение. Что-то упало с наших плеч, когда мы забили в большинстве», — цитирует российского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

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Также видео доступно в официальном «твиттере» «Чикаго».

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
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