Анисимов — о голе «Чикаго» в большинстве: что-то упало с наших плеч

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов высказался о победе над «Филадельфией Флайерз» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина победный гол — он отличился в большинстве. Также на счету Анисимова голевая передача. Команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча. В 13 матчах сезона на счету «Чикаго» шесть побед.

События дня НХЛ. Супермен Проворов и победитель Малкин А Макдэвид проиграл, но помог забить красиво.

«Это большое облегчение. Что-то упало с наших плеч, когда мы забили в большинстве», — цитирует российского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Проворов улучшил личный рекорд, получив почти 30 минут игрового времени

Также видео доступно в официальном «твиттере» «Чикаго».