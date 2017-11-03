Лагасе — о своём втором матче в воротах «Вегаса»: я был уверен в се и агрессивен

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Максим Лагасе подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (1:2). Это второй матч хоккеиста в НХЛ в качестве стартового вратаря. Ранее новичок НХЛ потерял трёх голкиперов.

«Думаю, я был спокойным в воротах. Я чувствовал себя уверенно, действовал агрессивно. Пропустил после отскоков, но ребята сыграли хорошо. Нам просто сегодня не повезло», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.