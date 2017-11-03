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175 лет назад 2016
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Лагасе — о своём втором матче в воротах «Вегаса»: я был уверен в се и агрессивен

Хоккей

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Максим Лагасе подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (1:2). Это второй матч хоккеиста в НХЛ в качестве стартового вратаря. Ранее новичок НХЛ потерял трёх голкиперов.

«Думаю, я был спокойным в воротах. Я чувствовал себя уверенно, действовал агрессивно. Пропустил после отскоков, но ребята сыграли хорошо. Нам просто сегодня не повезло», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Бостон Брюинз Вегас Голден Найтс
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