Михайлов — о Putin Team Овечкина: я всегда поддерживаю линию Путина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов признался, что поддерживает идею форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.

П. Буре — о Putin Team Овечкина: Путин супернадёжный партнёр по команде

«Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр Овечкин пригласит, то я буду участвовать», – цитирует Михайлова «Национальная служба новостей».