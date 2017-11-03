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175 лет назад 2016
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Михайлов — о Putin Team Овечкина: я всегда поддерживаю линию Путина

Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов признался, что поддерживает идею форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.

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«Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр Овечкин пригласит, то я буду участвовать», – цитирует Михайлова «Национальная служба новостей».

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Источник: Национальная служба новостей Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Борис Михайлов Владимир Путин
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