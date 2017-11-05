Якупов прервал безголевую серию при самом большом игровом времени в сезоне

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфия Флайерз» (5:4 Б).



Российский форвард отличился в третьем периоде с передачи Мэтта Дюшейна. Якупов прервал безголевую серию на отметке в восемь матчей. Игровое время россиянина составило 15 минут 50 секунд – самый большой показатель в нынешнем сезоне. В этом матче хоккеист заработал два двухминутных штрафа.



Всего на счету Якупова семь (4+3) очков в 13 матчах сезона. Показатель полезности составляет «+4».

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