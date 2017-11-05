Форвард «Слована» Щербатов: мы габаритные и быстрые, и вратари у нас офигенные

Нападающий «Слована» Элиэзер Щербатов прокомментировал поражение от «Авангарда» (5:1). В турнирной таблице Западной конференции братиславский клуб занимает предпоследнее место.

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«Мы два периода сегодня отлично играли от начала до конца, на равных с ними держались, но, к сожалению, на третий нас уже просто не хватило. У соперника появились шансы, и они забили. Мы и габаритные, и быстрые, и вратари у нас офигенные, нам только удачи не хватает, чтобы когда шанс появляется, надо его реализовывать. Фарта не хватает нам, в общем. Четыре минуты в начале в большинстве не забили, нам отрабатывать, отрабатывать и отрабатывать такие моменты надо. Против «Барыса» также было. Мы обязаны забивать в большинстве, чтобы выиграть матч.

К игре в КХЛ я уже адаптировался, в чемпионате Казахстана, конечно, всё поспокойнее в плане скоростей, но к нам много бывших игроков КХЛ приезжало, это помогло подготовиться. Знали, что «Авангард» четыре матча кряду проиграл, наша задача была закрыть их, когда они полетят вперед заряженные, но не получилось этого сегодня» — передаёт слова Щербатова корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

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