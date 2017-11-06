Маккиннон: думал, будет хуже, но Дюшейн в этом сезоне вёл себя как профессионал

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал обмен Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз».

«Эта проблема висела над командой в первых 14 играх сезона. Всё могло произойти в любой момент. Мы даже не знали, будет ли он в тренировочном лагере. Но я должен сказать, что Мэтт вёл себя как настоящий профессионал. Я думал, что будет хуже, что такая обстановка будет здорово отвлекать. Но он полностью выкладывался, делал свою работу. Он был хорошим партнёром в первых 15 играх. От него многое зависело. Ещё пару дней назад я не думал, что его обменяют. Как всё интересно получилось. Всё это можно назвать одним словом — странно», — приводятся слова Маккиннона на официальном сайте НХЛ.