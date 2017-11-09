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«Сан-Хосе» — «Тампа»: все звёзды матча — россияне

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:1.

Всеми звёздами этого матча стали российские хоккеисты «молний» – форвардыНикита Кучеров, Владислав Наместников и голкипер Андрей Василевский.

Кучеров стал первой звездой матча — он отметился двумя передачами и голом, который оказался победным. На счету Наместникова две заброшенные шайбы и одна голевая передача. Третьей звездой матча признан вратарь Андрей Василевский — на его счету 32 отражённых броска из 33.

9 очков тройки Кучерова и Наместникова позволили «Тампе» разгромить «Сан-Хосе»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Владислав Наместников Никита Кучеров
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