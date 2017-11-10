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3 очка Кучерова и гол Наместникова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» и прервал свою серию с набранными очками на отметке в три матча. В 16 матчах сезона на счету команды 11 побед. «Тампа» выиграла третий матч подряд и пять матчей кряду набирает очки. В 17 матчах сезона на счету команды 13 побед.

«Тампа» забросила четыре шайбы за две минуты игры в Лос-Анджелесе

«Молнии» ударно провели первый период, забросив четыре безответных шайбы за две минуты в середине периода. Никита Кучеров открыл счёт, забросив свою 16-ю шайбу в сезоне, следом голами отметились Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. В эпизоде с шайбой капитана ассистентами выступили Кучеров и Киллорн. На 38-й минуте встречи Тайлер Тоффоли размочил счёт, но впоследствии «Тампа» без проблем довела игру до победы. В заключительной третий матча команды обменялись голами — Оскар Фантенберг сократил разрыв в счёте, а Владислав Наместников установил окончательный счёт — 5:2.

Бывший защитник ХК «Сочи» Фантенберг забросил свою первую шайбу в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, лучший снайпер сезона отметился в этом матче 3 (1+2) очками. Ещё один российский нападающий «молний» Владислав Наместников отметился голом.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 5 0:4, 1:0, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Стэмкос, Коккок) – 09:27 (4x4), 0:2 – Киллорн (Джирарди, Джонсон) – 10:01 (4x4), 0:3 – Хедман (Гурд, Палат) – 10:35 (5x5), 0:4 – Стэмкос (Киллорн, Кучеров) – 11:29 (5x4), 1:4 – Тоффоли (Копитар, Маззин) – 37:31 (4x4), 2:4 – Фантенберг (Браун, Лайк) – 48:39 (5x5), 2:5 – Наместников (Хедман, Кучеров) – 52:59 (5x5)

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Также данное видео доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников Никита Кучеров
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