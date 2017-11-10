3 очка Кучерова и гол Наместникова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» и прервал свою серию с набранными очками на отметке в три матча. В 16 матчах сезона на счету команды 11 побед. «Тампа» выиграла третий матч подряд и пять матчей кряду набирает очки. В 17 матчах сезона на счету команды 13 побед.

«Тампа» забросила четыре шайбы за две минуты игры в Лос-Анджелесе

«Молнии» ударно провели первый период, забросив четыре безответных шайбы за две минуты в середине периода. Никита Кучеров открыл счёт, забросив свою 16-ю шайбу в сезоне, следом голами отметились Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. В эпизоде с шайбой капитана ассистентами выступили Кучеров и Киллорн. На 38-й минуте встречи Тайлер Тоффоли размочил счёт, но впоследствии «Тампа» без проблем довела игру до победы. В заключительной третий матча команды обменялись голами — Оскар Фантенберг сократил разрыв в счёте, а Владислав Наместников установил окончательный счёт — 5:2.

Бывший защитник ХК «Сочи» Фантенберг забросил свою первую шайбу в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, лучший снайпер сезона отметился в этом матче 3 (1+2) очками. Ещё один российский нападающий «молний» Владислав Наместников отметился голом.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Также данное видео доступно в официальном «твиттере» НХЛ.