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«Тампа» одержала первую победу в сезоне без Василевского в воротах

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Это 13-я победа команды в сезоне.

«Молнии» впервые в нынешнем сезоне одержали победу без Андрея Василевского в воротах. Россиянин выиграл 12 матчей в текущем сезоне — это лучший показатель в лиге. Ворота «Тампы» в матче в Лос-Анджелесе защищал Петер Будай. Он отразил 22 броска из 24.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров упрочил лидерство в гонке снайперов — на его счету стало 16 голов.

3 очка Кучерова и гол Наместникова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Тампа-Бэй Лайтнинг
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