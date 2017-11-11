100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Эдмонтон» и продлить победную серию

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде счёт открыл Рик Нэш, но вскоре «нефтяники» отыгрались благодаря голу Ессе Пульюярви, а на 30-й минуте Коннор Макдэвид реализовал большинство и вывел свою команду вперёд. Затем Павел Бучневич сравнял счёт, также воспользовавшись численным преимуществом, а в концовке второго периода Рик Нэш оформил дубль. Окончательный результат установил Михаэль Грабнер, поразив пустые ворота за полторы секунды до финальной сирены.

«Рейнджерс» выиграли шестой матч подряд.

Бучневич забил 8-й гол в 18-й игре, в прошлом сезоне у него было 8 в 41 матче
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2 1:1, 2:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Нэш (Хейз, Цуккарелло) – 12:19 (5x5), 1:1 – Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 16:26 (5x5), 1:2 – Макдэвид (Лучич, Клефбом) – 30:06 (5x4), 2:2 – Бучневич (Шаттенкирк, Цуккарелло) – 35:10 (5x4), 3:2 – Нэш (Шей, Макдона) – 38:53 (5x4), 4:2 – Грабнер (Фаст) – 59:58 (en)

Видео гола Бучневича можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Эдмонтон Ойлерз Павел Бучневич
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент