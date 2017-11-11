Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Эдмонтон» и продлить победную серию

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде счёт открыл Рик Нэш, но вскоре «нефтяники» отыгрались благодаря голу Ессе Пульюярви, а на 30-й минуте Коннор Макдэвид реализовал большинство и вывел свою команду вперёд. Затем Павел Бучневич сравнял счёт, также воспользовавшись численным преимуществом, а в концовке второго периода Рик Нэш оформил дубль. Окончательный результат установил Михаэль Грабнер, поразив пустые ворота за полторы секунды до финальной сирены.

«Рейнджерс» выиграли шестой матч подряд.

Бучневич забил 8-й гол в 18-й игре, в прошлом сезоне у него было 8 в 41 матче

Видео гола Бучневича можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.